Рютте не бачить потреби у "плані Б" на випадок припинення допомоги Україні від США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виключив сценарій, за якого Сполучені Штати припиняють підтримку України, що потребуватиме альтернативного плану від Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в середу.

У Рютте спитали, як має діяти НАТО у разі гіпотетичного сценарію, коли ініційовані США "мирні переговори" зазнають невдачі й американська сторона припиняє підтримку України.

"Я не думаю, що нам потрібно думати про такий "план Б", тому що США дуже послідовні у своїй підтримці України – так само, як послідовні всі союзники в НАТО", – відповів генсек.

Він додав, що США відіграють важливу роль у наданні Україні необхідної зброї, "але ми очікуємо, що європейці та канадці візьмуть на себе її оплату, для чого і потрібна програма PURL".

"Але у мене немає причин вважати, що нам потрібно готуватись до цих подій без США", – сказав Рютте.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів, що умови для "справедливого миру" в Україні будуть виконані.

Інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та правителем Росії Владіміром Путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні.

Натомість Путін звинуватив Європу у зриві мирного процесу та заявив, що "якщо Європа вирішить розпочати війну, ми готові".