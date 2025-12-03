Рютте не видит необходимости в "плане Б" на случай прекращения помощи Украине от США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил сценарий, при котором Соединенные Штаты прекращают поддержку Украины, что потребует альтернативного плана от Альянса.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Альянса в среду.
У Рютте спросили, как нужно действовать НАТО в случае гипотетического сценария, когда инициированные США "мирные переговоры" терпят неудачу и американская сторона прекращает поддержку Украины.
"Я не думаю, что нам нужно думать о таком "плане Б", потому что США очень последовательны в своей поддержке Украины – так же, как последовательны все союзники в НАТО", – ответил генсек.
Он добавил, что США играют важную роль в предоставлении Украине необходимого оружия, "но мы ожидаем, что европейцы и канадцы возьмут на себя его оплату, для чего и нужна программа PURL".
"Но у меня нет причин считать, что нам нужно готовиться к этим событиям без США", – сказал Рютте.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение, что условия для "справедливого мира" в Украине будут выполнены.
Интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и правителем России Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.
Путин обвинил Европу в срыве мирного процесса и заявил, что "если Европа решит начать войну, мы готовы".