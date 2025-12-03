Президент Фінляндії сумнівається у можливості "справедливого миру" в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів, що умови для "справедливого миру" в Україні будуть виконані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За словами фінського президента, реальність така, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".

"Реальність також полягає в тому, що ми, фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані", – сказав він в інтерв'ю MTV Uutiset.

Фінський президент додав, що "сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора", і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати.

Інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та правителем Росії Владіміром Путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні.

Натомість Путін звинуватив Європу у зриві мирного процесу та заявив, що "якщо Європа вирішить розпочати війну, ми готові".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що озвучені правителем РФ погрози Європі є радше залякуванням.