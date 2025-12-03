В Италии обещают принять решение о военной помощи Украине на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду сказала, что итальянское правительство до конца года примет декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

СМИ накануне написали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Мелони сказала, что Италия продолжит оказывать Украине помощь для защиты от российской агрессии.

"Декрет (о военной помощи. – Ред.) до конца года будет принят в любом случае, потому что он необходим. Это не означает, что мы работаем против мира. Это означает, что пока идет война, мы будем помогать Украине защищаться от агрессора", – сказала итальянский премьер.

"Есть больше чем один Совет министров, который это позволяет, и поэтому мы всегда стараемся распределить мероприятия Совета министров таким образом, чтобы работать над тем, что является самым неотложным. Это вопрос логистики", – добавила она.

Италия с 2022 года принимает специальные декреты продолжительностью один год, которые позволяют ей отправлять Украине военную помощь.

За это время Италия отправила Украине 11 пакетов помощи, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро. В них, по неофициальным данным, вошли две батареи систем ПВО SAMP/T.

1 декабря вступил в силу межведомственный указ о 12-м пакете военной помощи Украине от Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни одновременно заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".