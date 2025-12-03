Польща дасть $100 млн на ракети для України: "По мільйону за кожен сантиметр підірваної колії"

Глава польського МЗС Радослав Сікорський деталізував, що внесок Польщі в ініціативу країн НАТО PURL із купівлі американської зброї для України складе $100 млн.

Заяву Сікорського наводить Polsat News, пише "Європейська правда".

Сікорський відзначив, що Польща разом з Німеччиною та Норвегією заявила про підтримку України в рамках програми PURL, яка враховує найпріоритетніші потреби Києва.

На ці цілі три країни виділять загалом $500 мільйонів, з яких, як підкреслив міністр, $100 мільйонів становить внесок Польщі.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", – прокоментував Сікорський, маючи на увазі нещодавню диверсію з підриву залізничних колій.

Ці кошти будуть використані для закупівлі ракет Patriot, які мають захищати українські міста та електростанції.

Він також пояснив, що це не додаткові кошти, а гроші, які польський уряд спочатку хотів виділити відповідно до зобов'язань ЄС на користь Європейського фонду миру, однак зараз він заблокований Угорщиною.

"Щоб ці гроші не були марними, а працювали на стримування Путіна, їх перенаправили на американську зброю для України", – пояснив Сікорський.

Нагадаємо, зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL на орієнтовно мільярд доларів.

Норвегія оголосила, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.