Польша даст $100 млн на ракеты для Украины: "По миллиону за каждый сантиметр взорванной колеи"

Глава польского МИД Радослав Сикорский детализировал, что вклад Польши в инициативу стран НАТО PURL по покупке американского оружия для Украины составит $100 млн.

Заявление Сикорского приводит Polsat News, пишет "Европейская правда".

Сикорский отметил, что Польша вместе с Германией и Норвегией заявила о поддержке Украины в рамках программы PURL, которая учитывает самые приоритетные потребности Киева.

На эти цели три страны выделят всего $500 миллионов, из которых, как подчеркнул министр, $100 миллионов составляет вклад Польши.

"Один миллион долларов за каждый сантиметр польской колеи, взорванной российскими диверсантами", – прокомментировал Сикорский.

Эти средства будут использованы для закупки ракет Patriot, которые должны защищать украинские города и электростанции.

Он также пояснил, что это не дополнительные средства, а деньги, которые польское правительство сначала хотело выделить в соответствии с обязательствами ЕС в пользу Европейского фонда мира, однако сейчас он заблокирован Венгрией.

"Чтобы эти деньги не были напрасными, а работали на сдерживание Путина, их перенаправили на американское оружие для Украины", – пояснил Сикорский.

Напомним, встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.

Норвегия объявила, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.