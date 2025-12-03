Укр Рус Eng

Польша даст $100 млн на ракеты для Украины: "По миллиону за каждый сантиметр взорванной колеи"

Новости — Среда, 3 декабря 2025, 17:56 — Кристина Бондарева

Глава польского МИД Радослав Сикорский детализировал, что вклад Польши в инициативу стран НАТО PURL по покупке американского оружия для Украины составит $100 млн.

Заявление Сикорского приводит Polsat News, пишет "Европейская правда".

Сикорский отметил, что Польша вместе с Германией и Норвегией заявила о поддержке Украины в рамках программы PURL, которая учитывает самые приоритетные потребности Киева.

На эти цели три страны выделят всего $500 миллионов, из которых, как подчеркнул министр, $100 миллионов составляет вклад Польши.

"Один миллион долларов за каждый сантиметр польской колеи, взорванной российскими диверсантами", – прокомментировал Сикорский.

Эти средства будут использованы для закупки ракет Patriot, которые должны защищать украинские города и электростанции.

Он также пояснил, что это не дополнительные средства, а деньги, которые польское правительство сначала хотело выделить в соответствии с обязательствами ЕС в пользу Европейского фонда мира, однако сейчас он заблокирован Венгрией.

"Чтобы эти деньги не были напрасными, а работали на сдерживание Путина, их перенаправили на американское оружие для Украины", – пояснил Сикорский.

Напомним, встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.

Норвегия объявила, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ Оружие ВСУ
Реклама: