Навроцький розповів в Угорщині про загрозу відродження російського імперіалізму

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Угорщини для участі у саміті президентів Вишеградської групи попередив, що найбільшим викликом для безпеки східної Європи є відродження російського імперіалізму.

Заяву Навроцького на брифінгу в угорському місті Естергом наводить "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Польський президент виступив на брифінгу для ЗМІ президентів Вишеградської групи, до якої належать Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Він заявив, що найбільшим із викликів, які нині постали перед східноєвропейськими державами, "є відродження російського імперіалізму".

"Я хотів би сказати, і я торкнувся цього також під час зустрічі Вишеградської групи: ілюзією є переконання, що війна в Україні є конфліктом виключно між Росією та Україною після нападу Російської Федерації на Україну. Гібридні операції, атаки на критичну інфраструктуру дедалі зухваліше проводяться російською розвідкою в багатьох європейських країнах, включаючи Польщу", – підкреслив Навроцький.

Він додав, що поінформував лідерів Вишеградської групи, яким чином гібридні дії та російські диверсії впливають на функціонування польської держави.

Навроцький підкреслив, що лише сильна присутність США й НАТО у Східній Європі може гарантувати безпеку країнам Вишеградської групи від російської загрози.

Він додав, що у спільних інтересах чотирьох держав є подальше зміцнення інфраструктурних зв'язків, зокрема у контексті досягнення енергетичної незалежності.

За його словами, Варшава готова через газові інтерконектори транспортувати енергоносії до інших країн Вишеградської четвірки, враховуючи своє географічне положення.

Нагадаємо, Кароль Навроцький передумав зустрічатись з угорським прем’єром Віктором Орбаном 4 грудня в Будапешті через візит останнього до Владіміра Путіна у Кремлі, із яким він домовлявся про енергетичну співпрацю.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав Навроцького не зустрічатись з Орбаном "дійсно хорошим".

У канцелярії президента Польщі пояснили, що він відмовився від зустрічі з Орбаном, бо хотів надіслати "сигнал" щодо хибної енергетичної політики.