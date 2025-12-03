Один из топ-чиновников ЕС уходит в отставку после задержания по делу о мошенничестве

Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий и генеральный директор департамента ЕС по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива Стефано Саннино уйдет в отставку после того, как его задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Во внутреннем сообщении для сотрудников Саннино подтвердил, что его допросили в связи с проектом, который он реализовывал во время пребывания на посту генерального секретаря дипломатической службы ЕС, Европейской службы внешних дел (EEAS).

Однако он заявил, что "доверяет работе магистратов и уверен, что все будет выяснено".

Ссылаясь на необходимость защитить работу Генерального директората, Саннино заявил, что больше не считает "целесообразным продолжать" выполнять свои обязанности и уйдет в отставку в конце декабря.

"Генеральный директорат должен сосредоточиться на своей деятельности и реализовать амбициозную программу, которую мы разработали", – написал он.

Он отметил, что заместитель генерального директора Майкл Карницниг немедленно займет должность исполняющего обязанности директора.

Представитель Европейской комиссии подтвердил эту информацию Politico. Он заявил, что Саннино "больше не выполняет свои обязанности".

"Из-за обвинений, выдвинутых EPPO, Саннино взял отпуск до конца года, после чего он, как и планировалось, выйдет на пенсию", – сказал он.

Отметим, бельгийская полиция 3 декабря освободила из-под стражи бывшую главную дипломатку ЕС Федерику Могерини и Саннино после того, как их задержали для допроса в связи с расследованием дела о мошенничестве.

На фоне этого Могерини сказала, что будет сотрудничать со следствием и "доверяет системе правосудия".

