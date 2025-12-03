Белый дом: Трампу и Украине рассказали о переговорах в Кремле

Стивен Виткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа и украинскую сторону о результатах переговоров в Кремле накануне.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в среду сообщили в Белом доме.

По словам чиновника Белого дома, между представителями США и России накануне состоялась "тщательная, продуктивная встреча".

"Специальный посланник Виткофф и Кушнер доложили президенту и украинцам о встрече", – добавил он.

Детали этих обсуждений не раскрываются.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что представители США сообщили украинской стороне о результатах переговоров в Москве.

Он также сказал, что украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.

Ранее сообщалось, что Зеленский в среду может встретиться с Виткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы были отменены.