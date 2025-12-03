В Іспанії відклали суд над братом премʼєра у справі про корупцію

Початок судового процесу щодо брата премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса Давида був відкладений з лютого на травень 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Давида Санчеса, який є композитором і диригентом, звинувачують у використанні політичного впливу старшого брата для отримання у 2017 році посади керівника відділу виконавських мистецтв у південно-західній провінції Бадахос.

Брату премʼєр-міністра закидають обхід стандартних процедур вступу на державну службу в провінції, якою на той час керувала Санчесова Соціалістична робітнича партія Іспанії.

Після початку розслідування Давид Санчес подав у відставку з посади в лютому 2025 року, але заперечує будь-які правопорушення.

Суд у Бадахосі сказав, що переніс початкові дати судового розгляду з 9-14 лютого на 28-29 травня та 1-4 червня, щоб врахувати графіки обвинувачення й захисту.

Справа проти Давида Санчеса є однією з кількох юридичних справ, які переслідують лівоцентристську коаліцію премʼєра Іспанії.

Окремі розслідування корупції також зачепили дружину прем'єр-міністра Бегонью Гомес та двох колишніх важковаговиків-соціалістів, які були наближеними соратниками Санчеса.