В Испании отложили суд над братом премьера по делу о коррупции

Начало судебного процесса в отношении брата премьер-министра Испании Педро Санчеса Давида было отложено с февраля на май 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Давида Санчеса, который является композитором и дирижером, обвиняют в использовании политического влияния старшего брата для получения в 2017 году должности руководителя отдела исполнительских искусств в юго-западной провинции Бадахос.

Брату премьер-министра вменяют обход стандартных процедур поступления на государственную службу в провинции, которой в то время управляла Санчесова Социалистическая рабочая партия Испании.

После начала расследования Давид Санчес подал в отставку с должности в феврале 2025 года, но отрицает какие-либо правонарушения.

Суд в Бадахосе заявил, что перенес первоначальные даты судебного разбирательства с 9-14 февраля на 28-29 мая и 1-4 июня, чтобы учесть графики обвинения и защиты.

Дело против Давида Санчеса является одним из нескольких судебных дел, которые преследуют левоцентристскую коалицию премьера Испании.

Отдельные расследования коррупции также затронули супругу премьер-министра Бегонью Гомес и двух бывших тяжеловесов-социалистов, которые были близкими соратниками Санчеса.