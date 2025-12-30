Укр Рус Eng

Польські фермери знову протестують проти торгової угоди ЄС з країнами Південної Америки

Новини — Вівторок, 30 грудня 2025, 09:27 — Марія Ємець

Польські фермери знову влаштовують акцію протесту проти торговельної угоди Євросоюзу з країнами МЕРКОСУР.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Фермери зібралися з 10 ранку за польським часом виїхати великими групами на великі дороги, автомагістралі й мости. Вони не планують повністю перекривати рух, проте акції можуть ускладнити проїзд. 

Організатори протесту запевнили, що він "аполітичний" і пройде тільки в інтересах захисту польського сільського господарства, а відмова від угоди з МЕРКОСУР є єдиною вимогою. 

Нагадаємо, у грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.

Проти угоди протестують також французькі фермери, бурхливі акції відбулися і безпосередньо у Брюсселі

