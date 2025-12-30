Польские фермеры снова протестуют против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки

Польские фермеры снова устраивают акцию протеста против торгового соглашения Евросоюза со странами МЕРКОСУР.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Фермеры собрались с 10 утра по польскому времени выехать большими группами на большие дороги, автомагистрали и мосты. Они не планируют полностью перекрывать движение, однако акции могут усложнить проезд.

Организаторы протеста заверили, что он "аполитичен" и пройдет только в интересах защиты польского сельского хозяйства, а отказ от соглашения с МЕРКОСУР является единственным требованием.

Напомним, в декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.

Против соглашения протестуют также французские фермеры, бурные акции прошли и непосредственно в Брюсселе.