У Франції відклали заборону "класичних" одноразових стаканчиків для напоїв

У Франції "в останній момент" відклали заборону на одноразові стаканчики із вмістом пластику, яка мала набути чинності з 1 січня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

30 грудня в Офіційній газеті опублікували рішення, яким заборону пластиковмісних одноразових стаканчиків відтермінували з 1 січня 2026 року на 2030 рік. Фактично ж використовувати наявні запаси стаканчиків можна буде протягом ще додаткових 12 місяців перехідного періоду. Це більше, ніж 6-місячний перехідний період, як планували початково.

Також у рішенні йдеться про те, що у 2028 році мають підготувати дослідження-доповідь щодо прогресу у заміщенні цих виробів екологічнішими альтернативами перед тим, як заборона набуде чинності.

З 2024 року у стаканчиках, що використовуються на території Франції, максимальна дозволена частка пластику – 8%, тоді як раніше складала 15%.

Нагадаємо, у Литві стала платною одноразова тара для кави та інше пакування.

У Нідерландах вже більше року не дозволено ставити в офісах пластикові чи "паперові" стаканчики.