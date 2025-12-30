Во Франции отложили запрет "классических" одноразовых стаканчиков для напитков

Во Франции "в последний момент" отложили запрет на одноразовые стаканчики с содержанием пластика, который должен был вступить в силу с 1 января.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

30 декабря в Официальной газете опубликовали решение, которым запрет пластикосодержащих одноразовых стаканчиков отсрочили с 1 января 2026 года на 2030 год. Фактически же использовать имеющиеся запасы стаканчиков можно будет в течение еще дополнительных 12 месяцев переходного периода. Это больше, чем 6-месячный переходный период, как планировали изначально.

Также в решении говорится о том, что в 2028 году должны подготовить исследование-доклад о прогрессе в замещении этих изделий более экологичными альтернативами перед тем, как запрет вступит в силу.

С 2024 года в стаканчиках, используемых на территории Франции, максимальная разрешенная доля пластика – 8%, тогда как ранее составляла 15%.

Напомним, в Литве стала платной одноразовая тара для кофе и другая упаковка.

В Нидерландах уже больше года не разрешено ставить в офисах пластиковые или "бумажные" стаканчики.