У Туреччині затримали 357 осіб в ході рейдів проти ІДІЛ

Турецька поліція у вівторок провела чергові масштабні рейди проти угруповання "Ісламська держава", затримавши 357 підозрюваних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, якого цитує AP, інформує "Європейська правда".

Рейди були проведені на наступний день після сутичок в північно-західній провінції Ялова, де були вбиті три поліцейських і шість бойовиків ІДІЛ.

Ще вісім поліцейських і нічний охоронець були поранені, коли поліція штурмувала будинок, який використовувався як укриття.

Минулого тижня Туреччина розпочала серію операцій проти ймовірних осередків ІДІЛ після появи повідомлень про те, що бойовики планували теракти, приурочені до святкування Різдва і Нового року.

Як зазначив Єрлікая, у вівторок поліція провела одночасні рейди в 21 провінції, включаючи Стамбул, Анкару і Ялова, і затримала 357 підозрюваних.

Очільник турецького МВС не надав додаткових подробиць.

Раніше в грудні у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати теракт.

У Польщі затримали студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.