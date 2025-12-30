В Турции задержали 357 человек в ходе рейдов против ИГИЛ

Турецкая полиция во вторник провела очередные масштабные рейды против группировки "Исламское государство", задержав 357 подозреваемых.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, которого цитирует AP, информирует "Европейская правда".

Рейды были проведены на следующий день после столкновений в северо-западной провинции Ялова, где были убиты три полицейских и шесть боевиков ИГИЛ.

Еще восемь полицейских и ночной охранник были ранены, когда полиция штурмовала дом, который использовался как укрытие.

На прошлой неделе Турция начала серию операций против вероятных ячеек ИГИЛ после появления сообщений о том, что боевики планировали теракты, приуроченные к празднованию Рождества и Нового года.

Как отметил Йерликая, во вторник полиция провела одновременные рейды в 21 провинции, включая Стамбул, Анкару и Ялова, и задержала 357 подозреваемых.

Глава турецкого МВД не предоставил дополнительных подробностей.

Ранее в декабре в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать теракт.

В Польше задержали студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.