Колишня соратниця Трампа розповіла про свою "наївність" щодо нього

Скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка була відома своєю прихильністю до президента США Дональда Трампа, розповіла, що була "просто занадто наївною" щодо нього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це конгресвумен заявила в інтерв’ю The New York Times.

Зокрема, Грін пояснила, що низка дрібних розбіжностей з президентом завершилася повним розривом після вбивства консервативного інфлюенсера Чарлі Кірка у вересні.

Конгресвумен сказала, що дивилася по телевізору меморіальну службу за Кірком, коли його вдова Еріка заявила, що пробачила вбивцю свого чоловіка. Але потім на сцену вийшов Трамп і сказав, що, на відміну від Кірка – "місіонера з благородною душею", який не "ненавидів" своїх супротивників, він не згоден з цим.

"Я ненавиджу свого опонента і не бажаю йому добра", – сказав Трамп.

Коментуючи це висловлювання Трампа, Грін зазначила: "Це було абсолютно найгірше висловлювання. Воно просто показує, де його серце. І в цьому полягає різниця: вона (Еріка Кірк. – Ред.) має щиру християнську віру, а він (Трамп. – Ред.) – ні".

Грін розповіла, що її розрив із Трампом і республіканським керівництвом у Конгресі відбувся після голосування за оприлюднення матеріалів розслідування, пов'язаних зі скандальним Джеффрі Епштейном.

За її словами, так звані "файли Епштейна" відображають "все, що не так у Вашингтоні", і що це історія про "багатих, впливових еліт, які роблять жахливі речі і залишаються безкарними. А жінки є жертвами".

В інтерв'ю Грін також сказала, що вона помилялася, звинувачуючи демократів у зраді. Вона визнала, що зараз є політичним ізгоєм з обох боків політичного розколу.

"Я ніби радіоактивна", – визнала вона.

Грін була однією з найпалкіших соратниць Трампа з крила радикальних трампістів MAGA, але розсварилася з ним на тлі скандалу довкола справи покійного мільярдера Епштейна.

Після сварки з Трампом Грін вирішила залишити Конгрес у січні 2026 року

