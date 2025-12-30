Бывшая соратница Трампа рассказала о своей "наивности" по отношению к нему

Скандальная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая была известна своей приверженностью президенту США Дональду Трампу, рассказала, что была "просто слишком наивной" по отношению к нему.

Как сообщает "Европейская правда", об этом конгрессвумен заявила в интервью The New York Times.

В частности, Грин объяснила, что ряд мелких разногласий с президентом завершился полным разрывом после убийства консервативного инфлюенсера Чарли Кирка в сентябре.

Конгрессвумен сказала, что смотрела по телевизору мемориальную службу по Кирку, когда его вдова Эрика заявила, что простила убийцу своего мужа. Но затем на сцену вышел Трамп и сказал, что, в отличие от Кирка – "миссионера с благородной душой", который не "ненавидел" своих противников, он не согласен с этим.

"Я ненавижу своего оппонента и не желаю ему добра", – сказал Трамп.

Комментируя это высказывание Трампа, Грин отметила: "Это было абсолютно худшее высказывание. Оно просто показывает, где его сердце. И в этом заключается разница: она (Эрика Кирк. – Ред.) имеет искреннюю христианскую веру, а он (Трамп. – Ред.) – нет".

Грин рассказала, что ее разрыв с Трампом и республиканским руководством в Конгрессе произошел после голосования за обнародование материалов расследования, связанных со скандальным Джеффри Эпштейном.

По ее словам, так называемые "файлы Эпштейна" отражают "все, что не так в Вашингтоне", и что это история о "богатых, влиятельных элитах, которые делают ужасные вещи и остаются безнаказанными. А женщины являются жертвами".

В интервью Грин также сказала, что она ошибалась, обвиняя демократов в предательстве. Она признала, что сейчас является политическим изгоем с обеих сторон политического раскола.

"Я как будто радиоактивна", – признала она.

Грин была одной из самых ярых соратниц Трампа из крыла радикальных трампистов MAGA, но поссорилась с ним на фоне скандала вокруг дела покойного миллиардера Эпштейна.

После ссоры с Трампом Грин решила покинуть Конгресс в январе 2026 года

Подробно о конгрессвумен читайте в статье За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США.