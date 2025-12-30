Азербайджан нагадав своїм громадянам про довічні терміни за участь у війні РФ проти України

Генеральна прокуратура Азербайджану попередила громадян про кримінальну відповідальність за участь у війні Росії проти України.

Про це йдеться в заяві Генпрокуратури Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у відомстві звернули увагу на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про участь низки громадян Азербайджану у "військових операціях між Росією та Україною, а також в інших збройних конфліктах".

"Із сумом відзначаємо, що серед загиблих, тяжкопоранених і полонених в результаті цих бойових операцій є і наші громадяни", – йдеться у заяві.

У Генпрокуратурі нагадали, що участь у збройних конфліктах на території іноземних держав "є не просто особистим вибором, а, відповідно до національного кримінального законодавства та вимог міжнародних конвенцій, тяжким, а в деяких випадках особливо тяжким злочином".

"Згідно з Кримінальним кодексом Азербайджанської Республіки, найманство… вважається злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (від 8 до 20 років) або довічного позбавлення волі", – наголошується у заяві.

У Генпрокуратурі поінформували, що в Азербайджані вже порушили кримінальні справи стосовно низки громадян, які займалися подібною діяльністю. У деяких справах попереднє розслідування завершено, справи передані до відповідних судів на розгляд, щодо осіб, визнаних винними, винесені вироки, що передбачають тривалі терміни позбавлення волі.

Нещодавно військовий суд у місті Майлен (кантоні Цюрих) засудив 49-річного швейцарця до 18 місяців умовного позбавлення волі за військову службу в Україні, де він воював проти російського вторгнення.

А у квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.