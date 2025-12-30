Азербайджан напомнил своим гражданам о пожизненных сроках за участие в войне РФ против Украины

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила граждан об уголовной ответственности за участие в войне России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

В частности, в ведомстве обратили внимание на информацию, распространяемую в СМИ, об участии ряда граждан Азербайджана в "военных операциях между Россией и Украиной, а также в других вооруженных конфликтах".

"С прискорбием отмечаем, что среди погибших, тяжелораненых и пленных в результате этих боевых операций есть и наши граждане", – говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре напомнили, что участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств "является не просто личным выбором, а, в соответствии с национальным уголовным законодательством и требованиями международных конвенций, тяжким, а в некоторых случаях особо тяжким преступлением".

"Согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, наемничество... считается преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на определенный срок (от 8 до 20 лет) или пожизненного лишения свободы", – отмечается в заявлении.

В Генпрокуратуре сообщили, что в Азербайджане уже возбудили уголовные дела в отношении ряда граждан, занимавшихся подобной деятельностью. По некоторым делам предварительное расследование завершено, дела переданы в соответствующие суды на рассмотрение, в отношении лиц, признанных виновными, вынесены приговоры, предусматривающие длительные сроки лишения свободы.

Недавно военный суд в городе Майлен (кантоне Цюрих) приговорил 49-летнего швейцарца к 18 месяцам условного лишения свободы за военную службу в Украине, где он воевал против российского вторжения.

А в апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.