У Польщі висунули обвинувачення трьом полякам і двом росіянам у справі про обхід санкцій

У Польщі затримали і висунули обвинувачення трьом полякам і двом росіянам в рамках розслідування справи щодо обходу санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві окружної прокуратури Гданська, повідомляє "Європейська правда".

Слідство встановило, що у 2022-2024 роках група суб’єктів у Помор’ї обходила санкції ЄС проти Росії та Білорусі у зв'язку з агресією проти України.

Особи, що діють від імені суб'єктів польського ринку, використовували різні механізми обходу, зокрема, імітували поставки нібито на підставі попередніх контрактів із російськими та білоруськими контрагентами, подавали недостовірні дані про походження товарів, приписуючи їм походження з Казахстану чи Туреччини, а також неправильно кодували вироби з дерева у митних документах з метою обходу санкцій.

18 грудня 2025 року були затримані троє громадян Польщі і двоє громадян РФ в рамках розслідування. Затримані були доставлені до окружної прокуратури в Гданську, де прокурор висунув підозрюваним звинувачення.

Наступного дня прокурор направив клопотання про застосування щодо всіх підозрюваних превентивних заходів у вигляді тимчасового арешту на строк 3 місяці. Суд не задовольнив це клопотання.

Прокурор подав скаргу на рішення суду про відмову в застосуванні тимчасового арешту.

Злочини, що інкримінуються підозрюваним, караються позбавленням волі на строк від 3 до 30 років.

Розслідування триває, не виключені звинувачення щодо інших підозрюваних, додали в прокуратурі.

Повідомляли також, що земельний суд німецького Гамбурга восени засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за постачання до Росії електроніки для безпілотників.

Раніше у вересні земельний суд Гамбурга оголосив вироки пʼятьом обвинуваченим у порушенні санкційного режиму проти Росії.