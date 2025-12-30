В Польше предъявили обвинение трем полякам и двум россиянам по делу об обходе санкций

В Польше задержали и предъявили обвинение трем полякам и двум россиянам в рамках расследования дела об обходе санкций против России.

Об этом говорится в заявлении окружной прокуратуры Гданьска, сообщает "Европейская правда".

Следствие установило, что в 2022-2024 годах группа субъектов в Поморье обходила санкции ЕС против России и Беларуси в связи с агрессией против Украины.

Лица, действующие от имени субъектов польского рынка, использовали различные механизмы обхода, в частности, имитировали поставки якобы на основании предварительных контрактов с российскими и белорусскими контрагентами, подавали недостоверные данные о происхождении товаров, приписывая им происхождение из Казахстана или Турции, а также неправильно кодировали изделия из дерева в таможенных документах с целью обхода санкций.

18 декабря 2025 года были задержаны трое граждан Польши и двое граждан РФ в рамках расследования. Задержанные были доставлены в окружную прокуратуру в Гданьске, где прокурор предъявил подозреваемым обвинения.

На следующий день прокурор направил ходатайство о применении в отношении всех подозреваемых превентивных мер в виде временного ареста на срок 3 месяца. Суд не удовлетворил это ходатайство.

Прокурор подал жалобу на решение суда об отказе в применении временного ареста.

Преступления, инкриминируемые подозреваемым, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 30 лет.

Расследование продолжается, не исключены обвинения в отношении других подозреваемых, добавили в прокуратуре.

Сообщалось также, что земельный суд немецкого Гамбурга осенью приговорил двух мужчин к тюремному заключению за поставки в Россию электроники для беспилотников.

Ранее в сентябре земельный суд Гамбурга объявил приговоры пятерым обвиняемым в нарушении санкционного режима против России.