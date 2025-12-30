В Германии прекратят производство против росолигарха Усманова

В Германии прокуратура города Мюнхен прекратит расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, которое было открыто по подозрению в нарушении санкций и правил отмывания денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Производство против Усманова в Германии решили прекратить после того, как он согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

Прокуратура Мюнхена заявила во вторник, что расследование в отношении Усманова, которое три года назад привело к полицейским рейдам по десяткам объектов недвижимости в Германии, связанных с ним, будет прекращено после получения штрафа.

Прокуроры заявили, что Усманов подозревается в переводе около 1,5 миллиона евро через иностранные компании для управления двумя объектами недвижимости в прибрежном городе Роттах-Эгерн к югу от Мюнхена в течение нескольких месяцев после введения санкций.

Его также обвинили в том, что он не задекларировал ценные вещи, в частности ювелирные изделия, картины и вина.

Защита Усманова оспорила обвинения в отношении его связей с компаниями и ценными вещами, а также в отношении применимости законодательства ЕС в этом деле.

Прокуроры заявили, что прекращение расследования после уплаты штрафа было разрешено в соответствии с уголовным законодательством Германии.

Усманов попал под санкции ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Некоторые средства и активы, связанные с Усмановым, были заморожены в соответствии с ограничительными мерами.

В ноябре прошлого года прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила производство против Усманова по делу об отмывании денег.