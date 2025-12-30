Внезапный снегопад нарушил работу аэропорта Вильнюса

В аэропорту литовской столицы Вильнюса во вторник из-за внезапного снегопада были отменены три рейса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Директор департамента пассажирского опыта и цифровизации Литовских аэропортов Нериле Мажейкене рассказала, что два пассажирских самолета из Лондона, которые должны были приземлиться в Вильнюсском аэропорту, были перенаправлены в Каунас, а один самолет из Норвегии – в Стокгольм.

"Из-за внезапного снегопада два рейса были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а один рейс из Норвегии, из Осло, – в Стокгольм", – прокомментировала Мажейкене.

По ее словам, сейчас снегопад ослаб, поэтому аэропорт возобновил работу в нормальном режиме.

По данным Литовской гидрометеорологической службы (LHMT), во вторник днем небо останется облачным, почти по всей стране ожидается снег. В западных районах сохранится вероятность сильного снегопада. Ветер не утихнет и будет порывистым, местами возможны метели и гололед.

Также стало известно, что компания Eurostar, которая осуществляет перевозки между Великобританией и континентальной Европой, во вторник предупредила пассажиров о возможных значительных задержках и отмене рейсов из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

А в Финляндии недавно возле одного из самых популярных горнолыжных курортов большой пассажирский самолет и меньший сошли с полосы в сугробы из-за сильного ветра.