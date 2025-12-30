В горах Італії зламався підйомник, близько 100 людей застрягли на висоті 2800 метрів

Близько сотні людей – 94 туристи та п’ятеро працівників – через аварію на підйомнику застрягли в районі перевалу Монте-Моро, що на півночі Італії, на висоті близько 2800 метрів.

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 11:25 ранку, коли кабіна підйомника не зупинилася в запланованому місці та врізалася в бар’єр станції прибуття.

За даними рятувальників, троє пасажирів отримали легкі поранення, їх уже евакуйовано.

Лижні траси закрили, а роботу підйомника призупинили. На місці працює пожежна бригада.

Підйомник, побудований у 1962 році, на початку 2023 року пройшов капітальний ремонт із заміною двигунів та кабін. Вартість робіт склала два мільйони євро, з яких 1,8 мільйона профінансував регіон П'ємонт, а 200 тисяч євро – муніципалітет Макуньяга.

"У нас стався технічний інцидент. Ми проводимо оцінку ситуації. За попередньою інформацією, підйомник не сповільнився належним чином під час заїзду на станцію та вдарився об бар’єр", – пояснив агентству Ansa Філіппо Безоцці, адміністратор компанії Macugnaga Trasporti e Servizi, яка керує підйомником.

Він додав, що, на щастя, серйозних травм немає, життю людей нічого не загрожує.

Щодо причин аварії Безоцці пояснив, що система гальмувала некоректно, через що спрацювали аварійні системи. Організовуються польоти гелікоптерів, щоб повернути до селища близько 90 осіб, які не постраждали, але застрягли в районі перевалу.

