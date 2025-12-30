В горах Италии сломался подъемник, около 100 человек застряли на высоте 2800 метров

Около сотни человек – 94 туриста и пять работников – из-за аварии на подъемнике застряли в районе перевала Монте-Моро на севере Италии на высоте около 2800 метров.

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 11:25 утра, когда кабина подъемника не остановилась в запланированном месте и врезалась в барьер станции прибытия.

По данным спасателей, трое пассажиров получили легкие ранения, их уже эвакуировали.

Лыжные трассы закрыли, а работу подъемника приостановили. На месте работает пожарная бригада.

Подъемник, построенный в 1962 году, в начале 2023 года прошел капитальный ремонт с заменой двигателей и кабин. Стоимость работ составила два миллиона евро, из которых 1,8 миллиона профинансировал регион Пьемонт, а 200 тысяч евро – муниципалитет Макуньяга.

"У нас произошел технический инцидент. Мы проводим оценку ситуации. По предварительной информации, подъемник не замедлился должным образом при въезде на станцию и ударился о барьер", – пояснил агентству Ansa Филиппо Безоцци, администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая управляет подъемником.

Он добавил, что, к счастью, серьезных травм нет, жизни людей ничего не угрожает.

Относительно причин аварии Безоцци пояснил, что система тормозила некорректно, из-за чего сработали аварийные системы. Организуются полеты вертолетов, чтобы вернуть в поселок около 90 человек, которые не пострадали, но застряли в районе перевала.

Напомним, недавно во Франции на вершине Эгюий дю Миди в массиве Монблан работники заменили пешеходный мост, расположенный на высоте 3800 метров.

В сентябре важный туннель под Монбланом, соединяющий Францию с Италией, закрыли на 4 месяца.