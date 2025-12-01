У французьких Альпах замінили пішохідний міст на висоті 3800 метрів 

У Франції на вершині Егюій дю Міді у масиві Монблан працівники замінили пішохідний міст, розташований на висоті 3800 метрів.

Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".

За повідомленням, вісім досвідчених робітників замінили 70-річний пішохідний міст. 16-метрова сталева конструкція, доставлена вертольотом, важить понад дві тонни і була встановлена при температурі близько -20°C та вітрі зі швидкістю 20 км/год.

Операція, яка вимагала чотирьох місяців підготовки, зайняла всього одну годину.

Новий міст розрахований на вітер швидкістю до 254 км/год.

Нагадаємо, у вересні важливий тунель під Монбланом, що сполучає Францію з Італією, закрили на 4 місяці.

Перекриття тунелю для ремонту частини маршруту здійснювали і 2024 року.