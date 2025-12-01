У французьких Альпах замінили пішохідний міст на висоті 3800 метрів
Новини — Понеділок, 1 грудня 2025, 16:41 —
У Франції на вершині Егюій дю Міді у масиві Монблан працівники замінили пішохідний міст, розташований на висоті 3800 метрів.
Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".
За повідомленням, вісім досвідчених робітників замінили 70-річний пішохідний міст. 16-метрова сталева конструкція, доставлена вертольотом, важить понад дві тонни і була встановлена при температурі близько -20°C та вітрі зі швидкістю 20 км/год.
Операція, яка вимагала чотирьох місяців підготовки, зайняла всього одну годину.
Новий міст розрахований на вітер швидкістю до 254 км/год.
Нагадаємо, у вересні важливий тунель під Монбланом, що сполучає Францію з Італією, закрили на 4 місяці.
Перекриття тунелю для ремонту частини маршруту здійснювали і 2024 року.
