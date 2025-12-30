В Польше протесты фермеров набирают обороты: на дороги страны выехали тракторы

В Польше недовольные торговым соглашением Евросоюза со странами МЕРКОСУР фермеры вывели на дороги страны тракторы, выражая таким образом свой протест.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Сельскохозяйственные транспортные средства заблокировали, в частности, развязку Пятка на автомагистрали А1 в Лодзинском воеводстве, DK11 между Яроцином и Срдой-Велькопольской и дорогу S3 на развязке Пижице в Западнопоморском воеводстве.

Тракторы также стоят возле автомагистралей и скоростных дорог. На интернет-карте протестов организаторы сообщают о почти 200 локациях, где следует ожидать затруднений в движении.

Фермеры протестуют против возможного подписания ЕС соглашения со странами МЕРКОСУР. Это соглашение, как подчеркивают протестующие, может привести к банкротству многих хозяйств. На сельскохозяйственные продукты из Южной Америки не распространяются такие жесткие правила, как на продукты ЕС.

"Это не протест "из принципа". Это борьба за нашу работу, землю и будущее польского села. Без фермеров нет еды, а без еды нет безопасности", – подчеркивают организаторы протестов.

Напомним, в декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.

Против соглашения протестуют также французские фермеры, бурные акции прошли и непосредственно в Брюсселе.