Фінський ексдепутат заявив, що отримав притулок в Росії

Колишній фінський ультраправий депутат від партії "Справжні фіни" Ано Туртіайнен заявив, що отримав політичний притулок у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Політик оголосив про це у відеоролику на YouTube, опублікованому в понеділок ввечері. Туртіайнен, який повідомив про переїзд до Росії минулого місяця, охарактеризував це рішення як "історичне". За його словами, він був здивований тим, що запрошення на зустріч у міграційній службі в Москві надійшло "так рано".

58-річний Туртіайнен викликав подив на початку цього місяця, коли заявив, що готовий воювати в лавах Збройних сил Росії навіть проти фінів.

Колишній законодавець і колишній пауерліфтер стверджує, що Фінляндія будує прикордонний паркан, щоб перешкодити своїм громадянам "поспішити до Росії в пошуках процвітання".

"Якби я був молодшим, я б навіть пішов воювати. І навіть якщо мені доведеться вирушити на фронт проти фінів, я піду, це точно, проти нацистів я піду", – заявив він у відео, опублікованому 21 грудня.

Туртіайнен був обраний до парламенту від партії "Справжні фіни" в 2019 році. Наступного року його виключили з партії після того, як він опублікував знущальний расистський твіт про Джорджа Флойда, вбитого поліцією в США.

Після цього Туртіайнен заснував партію "Влада належить народу" (VKK), але створена ним політична сила виключила його минулого року через його підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

В опублікованому в понеділок відео Туртіайнен каже, що покинув Фінляндію, коли "друзі з Росії" наполегливо рекомендували йому виїхати через дії фінської влади.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Туртіайнена підозрювали у передачі Росії секретної інформації.

Нагадаємо, цієї весни генерального секретаря парламенту Фінляндії запідозрили у держзраді.