Финский экс-депутат заявил, что получил убежище в России

Бывший финский ультраправый депутат от партии "Настоящие финны" Ано Туртиайнен заявил, что получил политическое убежище в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Политик объявил об этом в видеоролике на YouTube, опубликованном в понедельник вечером. Туртиайнен, который сообщил о переезде в Россию в прошлом месяце, охарактеризовал это решение как "историческое". По его словам, он был удивлен тем, что приглашение на встречу в миграционной службе в Москве поступило "так рано".

58-летний Туртиайнен вызвал удивление в начале этого месяца, когда заявил, что готов воевать в рядах Вооруженных сил России даже против финнов.

Бывший законодатель и бывший пауэрлифтер утверждает, что Финляндия строит пограничный забор, чтобы помешать своим гражданам "поспешить в Россию в поисках процветания".

"Если бы я был моложе, я бы даже пошел воевать. И даже если мне придется отправиться на фронт против финнов, я пойду, это точно, против нацистов я пойду", – заявил он в видео, опубликованном 21 декабря.

Туртиайнен был избран в парламент от партии "Настоящие финны" в 2019 году. В следующем году его исключили из партии после того, как он опубликовал издевательский расистский твит о Джордже Флойде, убитом полицией в США.

После этого Туртиайнен основал партию "Власть принадлежит народу" (VKK), но созданная им политическая сила исключила его в прошлом году из-за его поддержки российского полномасштабного вторжения в Украину.

В опубликованном в понедельник видео Туртиайнен говорит, что покинул Финляндию, когда "друзья из России" настойчиво рекомендовали ему уехать из-за действий финских властей.

Ранее СМИ сообщали, что Туртиайнена подозревали в передаче России секретной информации.

Напомним, этой весной генерального секретаря парламента Финляндии заподозрили в госизмене.