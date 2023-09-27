ЗМІ: Депутата парламенту Фінляндії підозрювали у передачі Росії секретної інформації

Депутат фінського парламенту підозрювався в передачі секретної інформації росіянам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише газета Iltalehti з посиланням на свої джерела в зовнішньополітичному та оборонному відомствах.

Як повідомляє газета, підозра була сприйнята настільки серйозно, що у квітні 2022 року парламентський комітет з оборони пішов у відставку, а його членів перепризначили на нові посади. Було проведено виняткову процедуру з усунення з комітету з оборони тодішнього депутата Ано Туртіайнена.

Iltalehti не знає, чи сумніви призвели до чогось іншого, окрім реакції парламенту.

У квітні 2022 року інцидент привернув відносно мало уваги, оскільки за два місяці до цього Росія розпочала війну на знищення в Україні. Тепер події набули більш конкретного характеру.

Туртіайнен був обраний до парламенту за списком "Справжніх фінів" на парламентських виборах навесні 2019 року. На той час він був призначений заступником члена комітету з питань оборони.

Туртіайнен мав право відвідувати засідання комітету. Хоча "справжні фіни" виключили політика зі своєї парламентської групи, йому дозволили зберегти членство в оборонному комітеті.

Туртіайнен заснував партію "Влада належить народу" і залишився в парламенті як її депутат.

Навесні 2022 року в комітеті з оборони почали обговорювати питання про вступ Фінляндії до НАТО. Усі засідання були засекречені.

Присутні на зборах люди звертали увагу на те, що Туртіайнен робив записи. Влада запідозрила, що політик може передавати свої записи росіянам.

В інтерв'ю Iltalehti Туртіайнен заперечує всі звинувачення.

На весняних виборах 2023 року Туртіайнен не пройшов до парламенту. У червні 2023 року колишній депутат на запрошення Росії взяв участь у Петербурзькому економічному форумі.

Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Врей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається "занадто великою" попри зусилля, які останнім часом докладають для їх нейтралізації.

Раніше шведська прокуратура висунула звинувачення у шпигунстві проти Швеції і США на користь Росії підозрюваному, котрий, як вважають, займався розвідувальною діяльністю протягом дев'яти років.

Шведське слідство також вважає, що затриманий за підозрою у шпигунстві 60-річний Сергєй Скворцов організував постачання підсанкційних товарів до Росії через фінські фірми.