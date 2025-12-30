Зеленский: было бы желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом

Президент Владимир Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезен, особенно если бы глава Белого дома прилетел самолетом непосредственно в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.

Зеленский комментировал сигналы президента США о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту и быть в Украине.

"Я думаю, что это будет полезно – если президент Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "желательно" было бы, чтобы президент США прилетел самолетом не в Польшу, а непосредственно в Украину.

"Потому что если президент Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "мы готовы к визиту президента Трампа в любой момент, когда он готов к этому, когда для этого будут все возможности, и безопасности".

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года воздушное пространство Украины закрыто, а все иностранные лидеры, посещавшие наше государство в течение четырех лет, прибывали наземным транспортом из Польши.

Президент США Дональд Трамп заявил 28 декабря, что не имеет планов приехать в Украину, но не исключает этого, если это поможет достичь мирного соглашения.

Зеленский также прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что США якобы могут разместить свои войска в Украине в рамках предоставления гарантий безопасности после достижения мирного соглашения.