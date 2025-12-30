Польща просить ЄС розслідувати TikTok через ШІ-контент, що може бути дезінформацією РФ

Польща звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати TikTok після того, як на платформі почали розміщувати контент, створений ШІ, із закликами до виходу Польщі з ЄС.

Про це йдеться у листі заступника міністра цифровізації Даріуша Штандерського до Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Польський посадовець закликав комісію "вжити наглядових заходів та розпочати провадження щодо платформи TikTok у зв'язку з масовим поширенням контенту, створеного штучним інтелектом, який закликає до виходу Польщі з Європейського Союзу".

Ці матеріали публікуються в польськомовній частині платформи і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, наголосив Штандерський.

"Цей контент становить загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки та цілісності демократичних процесів у Польщі та у всьому Європейському Союзі. Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує обов'язки, покладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу", – сказано у листі.

У згенерованих ШІ відео молоді жінки роблять заяви на підтримку виходу Польщі з ЄС або повторюють інші ультраправі меседжі, часто посилаючись на націоналізм, критикуючи міграційну політику або атакуючи чинний уряд.

Tymczasem komunikacja pro #Polexit wchodzi na nowy poziom z przekazem do grup 15-25 kanał #Tiktok pic.twitter.com/n45MkiEtCu – Res Futura Data House (@Polityka_wSieci) December 28, 2025

Цю справу прокоментував також речник уряду Польщі Адам Шлапка, повідомляє Gazeta Prawna. У вівторок він заявив, що ці матеріали можуть бути російською дезінформацією. Він зазначив, що представлений наратив "абсолютно не відповідає інтересам Польщі і на 100% відповідає інтересам Росії".

"По-друге, якщо хтось уважно придивиться, то в цих відео можна побачити російську синтаксичну структуру", – додав Шлапка.

Нагадаємо, в грудні у Польщі висловили солідарність із Німеччиною, яка викликала посла РФ через дезінформацію.

