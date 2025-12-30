Польша просит ЕС расследовать TikTok из-за ИИ-контента, который может быть дезинформацией РФ

Польша обратилась к Европейской комиссии с просьбой расследовать TikTok после того, как на платформе начали размещать контент, созданный ИИ, с призывами к выходу Польши из ЕС.

Об этом говорится в письме заместителя министра цифровизации Дариуша Штандерского к Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Польский чиновник призвал комиссию "принять надзорные меры и начать производство в отношении платформы TikTok в связи с массовым распространением контента, созданного искусственным интеллектом, который призывает к выходу Польши из Европейского Союза".

Эти материалы публикуются в польскоязычной части платформы и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании, подчеркнул Штандерский.

"Этот контент представляет угрозу для общественного порядка, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе. Характер нарративов, способ их распространения и использование синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет обязанности, возложенные на нее как на очень крупную интернет-платформу", – говорится в письме.

В сгенерированных ИИ видео молодые женщины делают заявления в поддержку выхода Польши из ЕС или повторяют другие ультраправые месседжи, часто ссылаясь на национализм, критикуя миграционную политику или атакуя действующее правительство.

Tymczasem komunikacja pro #Polexit wchodzi na nowy poziom z przekazem do grup 15-25 kanał #Tiktok pic.twitter.com/n45MkiEtCu – Res Futura Data House (@Polityka_wSieci) December 28, 2025

Это дело прокомментировал также спикер правительства Польши Адам Шлапка, сообщает Gazeta Prawna. Во вторник он заявил, что эти материалы могут быть российской дезинформацией. Он отметил, что представленный нарратив "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".

"Во-вторых, если кто-то внимательно присмотрится, то в этих видео можно увидеть русскую синтаксическую структуру", – добавил Шлапка.

Напомним, в декабре в Польше выразили солидарность с Германией, которая вызвала посла РФ из-за дезинформации.

