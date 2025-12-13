У Польщі висловили солідарність із Німеччиною, яка викликала посла РФ через дезінформацію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив солідарність із Німеччиною, яка напередодні заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 12 грудня, речник МЗС Німеччини повідомив, що країна встановила причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератаки перед федеральними виборами, що відбулись у лютому 2025 року; у зв’язку з цим викликали на розмову посла РФ.

У відповідь на це Сікорський наголосив, що у Польщі знають, як виглядають гібридні атаки Росії.

"Ми солідарні з Німеччиною і залишаємося єдиними з нашими союзниками у протидії російським загрозам", – додав глава МЗС Польщі.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень.

Військова розвідка Німеччини каже про зростання загрози шпигунства і диверсій.

Нагадаємо, у Польщі після диверсій на залізниці помітили російські вкиди в інформаційному просторі, де намагалися перекладати провину на Україну та просувати "альтернативні версії".