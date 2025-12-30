В Германии рассматривают иностранные диверсии и кибератаки как подготовку к войне

Немецкие военные планировщики предупреждают, что кибератаки, акты саботажа и кампании по дезинформации могут знаменовать начало новой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в конфиденциальном правительственном документе, с которым ознакомилось издание Politico.

Документ – Оперативный план для Германии (OPLAN) – определяет, как Берлин будет организовывать оборону территории страны в случае масштабного конфликта.

Это планирование отражает более широкие изменения в подходе Германии, которая взяла на себя центральную роль в вопросах логистики и подкрепления сил НАТО на фоне все более агрессивного поведения России.

В документе отмечается, что гибридные меры "могут по сути служить подготовкой к военному противостоянию". Вместо того, чтобы рассматривать кибероперации или кампании влияния как фоновое давление, план прямо включает их в логику военной эскалации.

Такое предположение имеет конкретные последствия для того, как Германия планирует свою роль в будущем конфликте. В документе страна описана как оперативная база и транзитный коридор для войск НАТО, которые подвергаются давлению на раннем этапе, в частности из-за роли Германии как главного хаба Альянса для перемещения и обеспечения сил.

24-страничный документ имеет гриф ограниченного доступа и является так называемой "облегченной версией" плана, цель которой – скоординировать действия гражданских и военных структур и определить роль Германии как транзитного узла для союзных сил.

OPLAN предусматривает пятифазную модель эскалации – от раннего выявления угроз и сдерживания до национальной обороны, коллективной обороны НАТО и постконфликтного восстановления.

Отмечается, что в настоящее время Германия находится на первой фазе, сосредоточиваясь на формировании общего видения угроз, межведомственной координации, а также подготовке логистических и защитных мер.

Напомним, в середине декабря Дания официально обвинила Россию в кибератаке на критическую и избирательную инфраструктуру.

В ноябре стало известно, что Великобритания планирует усилить защиту своих государственных служб от кибератак.