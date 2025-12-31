Парламент Італії ухвалив бюджет-2026 після декількох тижнів суперечок

Парламент Італії у вівторок ухвалив бюджет на 2026 рік після кількох тижнів суперечок і коригувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Проєкт бюджету правої трипартійної коаліції на чолі з прем'єркою Джорджею Мелоні, що становить близько 22 млрд євро, був схвалений нижньою палатою двопалатного італійського парламенту – Палатою депутатів. Сенат вже дав свою згоду незадовго до Різдва.

У понеділок ввечері уряд Мелоні пройшов голосування про довіру, щоб остаточно затвердити бюджет без змін, щоб він міг набути чинності 1 січня 2026 року.

Мелоні планує використовувати бюджет для зменшення нових запозичень на 2026 рік до рівня нижче 3% валового внутрішнього продукту (ВВП), як того вимагають європейські критерії стабільності.

Італія є однією з найбільш заборгованих країн Європи. ЄС неодноразово закликав Рим почати скорочувати дефіцит, що спонукало уряд Мелоні взяти на себе зобов'язання реалізувати це в 2026 році.

Зміни включають інвестиційні стимули для підприємств та податкові пільги для працівників.

У деяких випадках пенсійний вік буде поступово підвищуватися.

Заходи, пов'язані з оподаткуванням банків і страхових компаній, мають сприяти фінансуванню бюджету.

Бюджет також передбачає збільшення витрат на оборону.

Після голосування Мелоні охарактеризувала бюджет як "серйозний і відповідальний пакет заходів", який зосереджує "обмежені наявні ресурси на кількох фундаментальних пріоритетах".

Однак лідер опозиції Еллі Шлейн із соціал-демократичної партії Partito Democratico (PD) заявила, що бюджет не враховує найважливіші проблеми італійців і є помилковим.

"Це бюджет жорсткої економії, який передбачає нульове зростання", – сказала Шлейн.

Нагадаємо, у понеділок Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії "Ліги".

ЗМІ раніше писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Але Мелоні запевнила, що італійський уряд до кінця року ухвалить декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.