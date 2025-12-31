Парламент Италии принял бюджет-2026 после нескольких недель споров

Парламент Италии во вторник принял бюджет на 2026 год после нескольких недель споров и корректировок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Проект бюджета правой трехпартийной коалиции во главе с премьер-министром Джорджей Мелони, составляющий около 22 млрд евро, был одобрен нижней палатой двухпалатного итальянского парламента – Палатой депутатов. Сенат уже дал свое согласие незадолго до Рождества.

В понедельник вечером правительство Мелони прошло голосование о доверии, чтобы окончательно утвердить бюджет без изменений, чтобы он мог вступить в силу 1 января 2026 года.

Мелони планирует использовать бюджет для уменьшения новых заимствований на 2026 год до уровня ниже 3% валового внутреннего продукта (ВВП), как того требуют европейские критерии стабильности.

Италия является одной из самых задолженных стран Европы. ЕС неоднократно призывал Рим начать сокращать дефицит, что побудило правительство Мелони взять на себя обязательство реализовать это в 2026 году.

Изменения включают инвестиционные стимулы для предприятий и налоговые льготы для работников.

В некоторых случаях пенсионный возраст будет постепенно повышаться.

Меры, связанные с налогообложением банков и страховых компаний, должны способствовать финансированию бюджета.

Бюджет также предусматривает увеличение расходов на оборону.

После голосования Мелони охарактеризовала бюджет как "серьезный и ответственный пакет мер", который сосредотачивает "ограниченные имеющиеся ресурсы на нескольких фундаментальных приоритетах".

Однако лидер оппозиции Элли Шлейн из социал-демократической партии Partito Democratico (PD) заявила, что бюджет не учитывает важнейшие проблемы итальянцев и является ошибочным.

"Это бюджет жесткой экономии, который предусматривает нулевой рост", – сказала Шлейн.

Напомним, в понедельник Кабинет министров Италии одобрил декрет о продлении оказания помощи Украине несмотря на оппозицию партии "Лиги".

СМИ ранее писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Но Мелони заверила, что итальянское правительство до конца года примет декрет, который регулирует предоставление военной помощи Украине на 2026 год.