В аеропорту Варшави попереджають про можливі затримки рейсів через негоду

У Польщі пасажири, які вилітають з варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена, можуть очікувати затримок рейсів через необхідність провести обробку літаків проти обледеніння.

Про це агентству PAP повідомили у пресслужбі аеропорту Варшави, інформує "Європейська правда".

Обігрів літака – це рутинна процедура, що проводиться під час снігопаду або сильних морозів, зазначили у пресслужбі.

Така обробка не передбачена розкладом польотів, тому можна очікувати затримок вильотів.

Процедура полягає у видаленні з поверхні літака інею, снігу та льоду. Вся операція може тривати кілька хвилин і проводиться безпосередньо перед зльотом на спеціально призначених для цього майданчиках, розташованих поруч з руліжними доріжками.

Літак обливають гарячою сумішшю гліколю і води, що подається під тиском.

Також стало відомо, шо у Польщі несправність обладнання управління рухом на станції Прушков у поєднанні зі складними погодними умовами після сильного снігопаду призвели до затримок і скасувань поїздів у ніч на 31 грудня.

Нагадаємо, 20 грудня компанія Eurostar, яка здійснює перевезення між Великою Британією та континентальною Європою, була змушена скасувати всі рейси через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

Станом на ранок 31 грудня відновила всі свої перевезення через Ла-Манш, але попередила, що все ще можливі деякі затримки та скасування.