В аэропорту Варшавы предупреждают о возможных задержках рейсов из-за непогоды

В Польше пассажиры, вылетающие из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, могут ожидать задержек рейсов из-за необходимости провести обработку самолетов против обледенения.

Об этом агентству PAP сообщили в пресс-службе аэропорта Варшавы, информирует "Европейская правда".

Обогрев самолета – это рутинная процедура, которая проводится во время снегопада или сильных морозов, отметили в пресс-службе.

Такая обработка не предусмотрена расписанием полетов, поэтому можно ожидать задержек вылетов.

Процедура заключается в удалении с поверхности самолета инея, снега и льда. Вся операция может длиться несколько минут и проводится непосредственно перед взлетом на специально предназначенных для этого площадках, расположенных рядом с рулежными дорожками.

Самолет обливают горячей смесью гликоля и воды, подаваемой под давлением.

Также стало известно, что в Польше неисправность оборудования управления движением на станции Прушков в сочетании со сложными погодными условиями после сильного снегопада привели к задержкам и отменам поездов в ночь на 31 декабря.

Напомним, 20 декабря компания Eurostar, осуществляющая перевозки между Великобританией и континентальной Европой, была вынуждена отменить все рейсы из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

По состоянию на утро 31 декабря возобновила все свои перевозки через Ла-Манш, но предупредила, что все еще возможны некоторые задержки и отмены.