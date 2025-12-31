Турция задержала еще 125 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

В среду турецкие власти продолжили общенациональные операции против подозреваемых в членстве в террористической группировке "Исламское государство", задержав 125 человек во время одновременных рейдов в 25 провинциях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АP.

В течение прошлой недели полиция задержала сотни подозреваемых членов ИГИЛ во время общенациональных рейдов, направленных на предотвращение возможных атак во время празднования Рождества и Нового года.

Министр внутренних дел Али Йерликая заявил, что рейды в среду были скоординированы полицией и жандармерией и проводились в таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир, Бурса и Ялова.

"Те, кто нацелен на наше братство, наше единство и нашу сплоченность; те, кто пытается эксплуатировать нашу веру и атаковать наши ценности, столкнутся только с силой нашего государства и единством нашего народа", – написал Йерликая в соцсети.

ИГИЛ совершило серию смертоносных атак в Турции, самой известной из которых является стрельба в ночном клубе Стамбула во время празднования Нового года 1 января 2017 года, в результате которой погибли 39 человек.

Турция проводила подобные масштабные операции против подозреваемых членов ИГИЛ в предыдущие годы, но последние рейды происходят на фоне очевидного глобального возрождения террористической организации.

Американские военные заявили во вторник, что в этом месяце в Сирии было убито или захвачено в плен почти 25 боевиков "Исламского государства" после засады, в которой погибли двое американских военных и американский гражданский переводчик.

Во вторник сообщалось, что турецкая полиция в рамках рейдов против ИГИЛ задержала 357 подозреваемых.

Во время рейда в столкновении погибли полицейские и боевики ИГИЛ.