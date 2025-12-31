Естонія та Фінляндія координують дії через пошкодження кабелю у Фінській затоці

Органи влади Естонії та Фінляндії тісно співпрацюють та активно обмінюються інформацією щодо пошкодження кабелю у Фінській затоці.

Про це у середу повідомив у соцмережі Х глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Міністр також підкреслив, що, попри пошкодження, зв'язок Естонії повністю забезпечено за допомогою інших кабелів. За його словами, всі послуги надаються без перебоїв.

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила 31 грудня про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Несправність була виявлена вранці в середу.

Представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні кабелю підозрюється судно.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.