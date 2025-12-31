Эстония и Финляндия координируют действия из-за повреждения кабеля в Финском заливе

Власти Эстонии и Финляндии тесно сотрудничают и активно обмениваются информацией о повреждении кабеля в Финском заливе.

Об этом в среду сообщил в соцсети Х глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр также подчеркнул, что, несмотря на повреждение, связь Эстонии полностью обеспечена с помощью других кабелей. По его словам, все услуги предоставляются без перебоев.

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила 31 декабря о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Неисправность была обнаружена утром в среду.

Представители финских властей сообщили, что в повреждении кабеля подозревается судно.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

Наиболее громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.