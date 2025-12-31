В Эстонии сообщили о повреждении 5 подводных коммуникационных кабелей

Министерство юстиции и цифровых дел Эстонии сообщило, что за последние дни произошли сбои на четырех подводных кабелях, соединяющих Эстонию, и на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материком.

Об этом говорится в сообщении министерства от 31 декабря, пишет "Европейская правда".

В частности, неисправности были обнаружены на кабеле между Эстонией и Швецией, принадлежащем CITIC (с 28 декабря), на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а также на кабеле Arelion между Гиюмаа и Швецией в двух местах (с 30 декабря).

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро поврежден один кабель Arelion и один кабель Elisa между Эстонией и Финляндией.

Ранее было известно только о повреждении одного кабеля между Эстонией и Финляндией.

"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, произошедшие сегодня утром, в настоящее время выясняются", – говорится в сообщении.

В частности, компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в эстонской исключительной экономической зоне около 5 часов утра.

В связи с этим Пограничная служба Финляндии задержала судно. Полиция Финляндии начала уголовное производство для расследования инцидента, проверки причастности судна к повреждениям и проведения процессуальных действий. На момент задержания якорная цепь судна была опущена в воду.

Владельцы кабелей в настоящее время планируют ремонтные работы, в ходе которых также будут установлены точные причины всех неисправностей.

По словам министра юстиции и цифровых дел Лиисы Пакосты, внешние интернет-соединения Эстонии имеют многократное дублирование: в случае разрыва подводного кабеля можно использовать другие морские кабели или сухопутные линии, проходящие через Латвию.

"Эта система обеспечивает устойчивость нашей трансграничной интернет-связи и информационных систем в любой ситуации", – заявила Пакоста.

Министерство юстиции и цифровых дел подтверждает, что соединения Эстонии остаются зарезервированными через другие морские и сухопутные кабели, что гарантирует бесперебойность всех услуг. Компания Elisa сообщила об ограничениях в отдельных услугах аренды кабелей и поддерживает прямую связь с клиентами, которых это коснулось.

Власти Эстонии и Финляндии тесно сотрудничают и активно обмениваются информацией.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.