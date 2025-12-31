В Финляндии из-за поврежденного кабеля задержали судно, плывшее из России

В среду финская полиция задержала судно, плывшее из России, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила 31 декабря о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В связи с этим инцидентом заподозрили судно, находившееся в этом районе.

Задержанное грузовое судно Fitburg на момент инцидента направлялось из российского порта Санкт-Петербург в Израиль, сообщила финская пограничная служба на пресс-конференции в Хельсинки.

"Сейчас у нас есть подозрения в тяжком разрушении телекоммуникаций, а также в тяжкой диверсии и попытке тяжкой диверсии", – заявил журналистам начальник полиции Хельсинки Яри Лиукку.

По словам следователей, 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана, и все они были задержаны финскими правоохранителями. Судно плавало под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Владельцем судна является Fitburg Shipping Company Ltd, а менеджером – Albros Shipping and Trading Ltd.

Министерство юстиции и цифровизации Эстонии сообщило, что в среду также произошел сбой в работе второго телекоммуникационного кабеля шведской компании Arelion, соединяющего страну с Финляндией. Неизвестно, пролегал ли этот кабель параллельно кабелю Elisa.

Также в предыдущие дни были повреждены еще три кабеля – так что в целом пять подводных кабелей, идущих из Эстонии, столкнулись с перебоями в работе.

Европейская комиссия внимательно следит за инцидентом, написала в соцсети X комиссар ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккунен.