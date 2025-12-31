Парламент Франции рассмотрит законопроект о запрете соцсетей для детей до 15 лет

Французский парламент 19 января начнет дебаты по законопроекту о запрете онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до пятнадцати лет" с 1 сентября 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

В пояснительной записке указано, что многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками, среди которых выделяют "поддержку контакта с опасным контентом", „кибербуллинг" и "нарушение сна".

Кроме того, документ предусматривает расширение уже существующего запрета на использование мобильных телефонов в школах на старшие классы.

Законопроект был внесен депутатами, преимущественно из партии президента Эмманюэля Макрона, 18 ноября.

Ранее Макрон поддерживал запрет социальных сетей для детей до 15 лет и отмечал, что документ может быть рассмотрен парламентом "уже в январе".

Инициатива приобрела актуальность на фоне трагической истории 15-летнего Клемента из северо-западного региона Бретань, который в 2024 году покончил с собой, прыгнув с моста.

Мать подростка в декабре 2025 года подала иск против нескольких крупных соцсетей, включая TikTok и Meta, обвиняя их алгоритмы в распространении контента, который привел к смерти сына.