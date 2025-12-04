Трамп считает, что Путин хочет завершить войну, но "для танго нужны двое"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговорщики со встречи в Москве вынесли впечатление, что российский правитель Владимир Путин хочет завершить войну, но в то же время он не знает, что будет дальше.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает "Европейская правда".

Он охарактеризовал встречу своих представителей с Путиным, которая состоялась 2 декабря в Москве, как хорошую.

"Президент Путин имел хорошую встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Я не могу сказать вам, что выйдет из этой встречи, потому что для танго нужны двое", – заявил Трамп.

"Когда я был в этом офисе и говорил об отсутствии карт – тогда было лучшее время для урегулирования. Но они решили не делать этого. Теперь много вещей против них", – отметил президент США, очевидно имея в виду печально известную встречу с президентом Владимиром Зеленским в последний день зимы.

В то же время, добавил Трамп, с Украиной провели много работы и "они были довольны".

Президент США также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналиста, сложилось ли у Кушнера и Уиткоффа впечатление, что Путин хочет мира.

"Он хотел бы завершить войну – это было их впечатление. Думаю, он бы хотел вернуться к нормальной жизни, торговле с США вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. У них было сильное впечатление, что он хочет заключить сделку", – заявил Трамп.

В Белом доме ранее сообщили, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа и украинскую сторону о результатах переговоров в Кремле накануне.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что представители США сообщили украинской стороне о результатах переговоров в Москве.

Он также сказал, что украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.