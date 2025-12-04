Нідерланди анонсували 35 млн євро на "зимову" підтримку для ЗСУ

Нідерланди виділяють 35 млн євро фінансування на різну матеріальну підтримку, що допоможе силам оборони України пройти зиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив очільник МЗС Нідерландів Давід ван Веель після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі.

Ван Веель зазначив, що під час засідання Ради Україна-НАТО підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів про можливі параметри припинення війни, та наголосив, що і Україна, і Європа повинні мати повноцінне право голосу у цьому процесі.

"Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 35 млн євро через UCAP (програму НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – фінансуючи медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну підтримку, що допоможе українським силам пройти зиму", – повідомив міністр.

Він нагадав про нещодавно анонсований внесок Нідерландами 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО.

"Значна частина нашого внеску у PURL обсягом 250 млн євро буде виділена на військовий пакет допомоги спільно з Норвегією та Німеччиною. Цей пакет відповідає нагальним потребам України і надійде вже скоро", – зазначив ван Веель.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що зустріч міністрів НАТО принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL на орієнтовно 1 мільярд доларів.

Серед інших, Норвегія анонсувала ще пів мільярда доларів. Польща надає 100 млн доларів на ракети для України.