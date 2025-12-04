Нидерланды анонсировали 35 млн евро на "зимнюю" поддержку для ВСУ

Нидерланды выделяют 35 млн евро финансирования на различную материальную поддержку, которая поможет силам обороны Украины пройти зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава МИД Нидерландов Давид ван Веель после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

Ван Веель отметил, что во время заседания Совета Украина-НАТО подчеркивали необходимость сохранять Украину сильной, особенно на фоне продолжающихся переговоров о возможных параметрах прекращения войны, и подчеркнул, что и Украина, и Европа должны иметь полноценное право голоса в этом процессе.

"Сегодня Нидерланды объявили о выделении 35 млн евро через UCAP (программу НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – финансируя медицинское обеспечение, снаряжение и другую практическую поддержку, которая поможет украинским силам пройти зиму", – сообщил министр.

Он напомнил о недавно анонсированном взносе Нидерландами 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО.

"Значительная часть нашего вклада в PURL в размере 250 млн евро будет выделена на военный пакет помощи совместно с Норвегией и Германией. Этот пакет соответствует насущным потребностям Украины и поступит уже скоро", – отметил ван Веель.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что встреча министров НАТО принесла договоренности о поставках оружия по программе PURL на ориентировочно 1 миллиард долларов.

Среди прочих, Норвегия анонсировала еще полмиллиарда долларов. Польша предоставляет 100 млн долларов на ракеты для Украины.